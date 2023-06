Calciomercato Juventus, 3 gli obiettivi per l’attacco | I nomi

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la Juventus avrebbe chiari propri obiettivi per quello che riguarda il reparto offensivo. I bianconeri starebbero tenendo d’occhio diversi calciatori, tra cui proprio l’ex juventino Orsolini, che fu acquistato dal Bologna proprio dalla Vecchia Signora. Tra gli altri nomi si annoverano quello del 19enne Gnonto, appena retrocesso col Leeds, e Scamacca, ex Sassuolo.

Calciomercato Juventus, cercasi rinforzo in attacco

Il contratto di Orsolini scadrà nel 2024 e questo giocherebbe a favore della Juventus per strappare il giocatore al Bologna ad un prezzo neanche tanto alto. Gnonto, invece, è legato al Leeds fino al 2027 e il suo valore si aggira sui 18 milioni di euro, trattativa non proprio facile per i bianconeri. Per Scamacca la Juventus ha una concorrenza molto vasta, poiché l’attaccante è voluto da Roma, Milan e anche dal neopromosso Genoa. Attualmente al West Ham, il suo contratto scadrà nel 2027 e la sua valutazione si colloca tra i 25 e i 30 milioni di euro.