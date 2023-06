Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’esterno | Il Milan si defila

La Juventus continua a programmare il mercato con Massimiliano Allegri in panchina: il tecnico bianconero ha in mente di integrare la rosa con uno dei nomi maggiormente nelle voci di mercato degli ultimi anni in orbita bianconera: Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, il Milan si defila per Zaniolo: i bianconeri ci provano

Come riportato da Sportitalia, la Juventus continua ad essere sulle tracce di Nicolò Zaniolo: potrebbe essere lui il sostituto di Angel Di Maria, in attesa di capire gli scenari definitivi su Chiesa. Ora Allegri ha aperto a Zaniolo che vuole tornare in Italia, le condizioni possono essere favorevoli indipendentemente dalla clausola di circa 35 milioni. Il Galatasaray potrebbe liberarlo per 25 milioni in prestito con obbligo di riscatto anche perchè il Milan dopo l’addio di Maldini si è defilato.