Calciomercato Juventus, si pensa alle cessioni | Tutti i nomi in ballo

Terminata la stagione più difficile da undici anni a questa parte, la Juventus sarebbe concentrata già alla prossima stagione: in casa bianconera c’è la volontà di tornare a vincere, almeno in Italia. Per questa ragione sarà importante il calciomercato della sessione estiva: al momento, però, Madama starebbe cercando di piazzare i calciatori che sono tornati dai rispettivi prestiti.

Juventus, da Arthur a McKennie: ecco la decisione dei bianconeri

In virtù di ciò, prima di tentare l’assalto a quei calciatori che potrebbero rinforzare la rosa della Juventus, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero impegnati a piazzare quei giocatori che non sono stati riscattati: saranno fondamentali, infatti, le cessioni di Dejan Kulusevski, Arthur, Weston McKennie e Denis Zakaria per avere quella liquidità necessaria per affrontare la prossima campagna acquisti che dovrà rilanciare la Vecchia Signora.