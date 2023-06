Calciomercato Lazio, Luis Alberto apre al rinnovo | La richiesta dello spagnolo

In casa Lazio si continua a valutare il futuro di Luis Alberto. In queste ore potrebbe arrivare un’offerta del Marsiglia, squadra che ha fatto spesso spesa in Italia, da Gerson a Under fino all’ex Juventus, Milik e che vuole fortemente il calciatore spagnolo anche se non Lotito non sembra essere dello stesso pare.

Calciomercato Lazio, Lotito aspetta Luis Alberto

Il fantasista ex Liverpool piace molto anche al Cadice che però non sembra soddisfare le richieste del calciatore ed ecco allora che dopo i tanti malumori lo spagnolo potrebbe a sorpresa rinnovare il suo contratto e restare nella Capitale. Sarri terrebbe volentieri il calciatore, che però chiede un adeguamento dell’inaggio da 2,8 a 3,5 milioni di euro, vedremo se Lotito accontenterà lo spagnolo visto che è vicino all’addio anche Milinkovic-Savic.