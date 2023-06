Calciomercato Lazio, maxi scambio con l’Inter | Lotito tenta l’affare

La Lazio, dopo la grande stagione culminata con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, vorrebbe programmare la prossima stagione con acquisti di livello: è ciò che avrebbe chiesto Maurizio Sarri a Claudio Lotito. Il patron biancoceleste vorrebbe accontentare il tecnico toscano: i biancocelesti, infatti, sarebbero già attivi per ciò che concerne il calciomercato.

Lazio, Lazzari in uscita: Zanotti la contropartita?

Nell’ultima parte della stagione Manuel Lazzari, dopo un avvio brillante, non è stato al centro dei pensieri di Maurizio Sarri: il numero 29 biancoceleste è stato scavalcato da Hysaj nelle gerarchie e, dunque, non desterebbe scalpore un suo addio. Sul terzino ci sarebbe l’Inter di Simone Inzaghi, il quale l’ha allenato nella sua esperienza nel club capitolino. In ottica di questo interesse nerazzurro si potrebbe instaurare un asse tra la Beneamata e la Lazio: i biancocelesti, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, sarebbero interessati a Mattia Zanotti, terzino che si sta facendo notare nel Mondiale Under 20 con l’Italia: questa scelta potrebbe dare continuità al processo di rinnovamento della rosa di Sarri iniziato lo scorso anno.