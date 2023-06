Calciomercato Milan, addio Brahim Diaz | Rinnovo con il Real a un passo

Milan, dopo il tramonto definitivo delle possibilità di permanenza, Brahim Diaz ha voltato pagina. Il folletto spagnolo tornerà al Real Madrid e siglerà il rinnovo di contratto.

Milan, Brahim Diaz rinnovo scritto

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il Milan e’ di fatto ha già voltato pagina. Le vicende rossonere relative alla rivoluzione in dirigenza stanno designando altre priorità in Via Aldo Rossi. In ogni caso, il Milan non ha mai avuto intenzione di sborsare i 22 milioni di euro necessari a riscattare Brahim Diaz. Va di conseguenza che lo spagnolo tornerà al Real Madrid. Per lui il rinnovo fino al 2027 e’ ai dettagli. Una scelta ben precisa, con i Blancos decisi a puntare anche su di lui.