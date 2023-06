Calciomercato Milan, novità per la fascia destra: occhi puntati verso Londra

Dopo la bomba scoppiata in società con l’addio di Maldini e Massara, il Milan è pronto ad una rivoluzione. Cardinale, presidente del club, ha dettato le linee guida per ricostruire la rosa da capo. Pochi si “salveranno” per la nuova stagione, ma saranno considerati perni fondamentali della squadra. Intanto, un obiettivo di mercato c’è e la società rossonera, o quel che ne resta, tenterà di intavolare una trattativa con il club londinese.

Milan, i rossoneri vogliono Pulisic

Il primo acquisto del “nuovo” Milan potrebbe essere Christian Pulisic. L’esterno statunitense piace molto ai rossoneri che lo vorrebbero per completare una parte dell’attacco. Il calciatore di proprietà del Chelsea è in scadenza a giugno 2024 e con un’offerta intorno ai 20 milioni di euro, potrebbero convincere i Blues a cedere il ragazzo.