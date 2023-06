Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha già pronto il sostituto di Kim | I dettagli

Viste le tante richieste per Kim Min-jae, il Napoli di De Laurentiis si starebbe già cautelando con una serie di nomi per il futuro. Piace sempre di più il nome di David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord e che ha giocato in Europa League contro la Roma.

Hancko svela: “Sogno la Champions League”

E proprio il difensore ha parlato in queste ore del suo futuro, direttamente dal ritiro slovacco: “Non posso parlare dei rumors di calciomercato che mi riguardano anche perché mi trovo in Nazionale. Al momento mi sto concentrando sulle prossime partite. Se dovessimo parlare della prossima stagione, il sogno più grande per me è giocare in Champions League.