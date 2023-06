Calciomercato Roma, le dichiarazioni di Tiago Pinto dopo l’incontro con il Sassuolo

Giornata importante per la Roma e Tiago Pinto: il gm giallorosso è a Milano per incontrare diversi operatori di mercato, ma oggi è andato in scena anche un incontro con il ds del Sassuolo Carnevali. Oggetto della discussione Davide Frattesi, con il nome di Volpato che invece interessa ai neroverdi.

Calciomercato Roma, le dichiarazioni di Pinto e Carnevali dopo l’incontro

Come riportato da Sky Sport, al termine dell’incontro in un ristorante milanese, Pinto e Carnevali si sono mostrati sorridenti. “È presto”, ha spiegato Carnevali, mentre Tiago Pinto ha scherzato dicendo: “Io voglio solo vendere”.