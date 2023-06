Calciomercato Roma, spunta l’idea Berardi

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe messo gli occhi su Domenico Berardi. Il club giallorosso starebbe pensando al giocatore del Sassuolo per una serie di motivi: alla sua età (29) ha ormai acquisito l’esperienza giusta per affrontare grandi partite, può ricoprire più ruoli e potrebbe portare alla Roma una gran quantità di goal e assist. Il giocatore, tra l’altro, sarebbe stato chiesto da Mourinho in persona.

Calciomercato Roma, i giallorossi puntano sul giocatore del Sassuolo

Per ora fra la Roma e il Sassuolo non vi è alcuna trattativa ufficiale, anche se i giallorossi sono spesso e volentieri in contatto con gli emiliani, in virtù della trattativa per il centrocampista Davide Frattesi. Su Berardi, il quale è legato al Sassuolo fino al 2027, ci sarebbe anche la Lazio di Maurizio, mentre il Milan, in seguito all’addio di Maldini e Massara sembra aver accantonato questa pista. Da valutare il futuro del giocatore, il quale viene valutato dal club emiliano intorno ai 15 milioni di euro.