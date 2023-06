Calciomercato Roma, tanti club sull’esterno: Pinto deve decidere

La Roma “comincia” la nuova stagione e Pinto avrà molto lavoro da fare. Oltre a dover risolvere la questione esuberi, poi cruciale per il mercato estivo, il ds giallorosso dovrà pensare anche ai rinnovi. Nelle ultime ore è arrivato quello di Belotti fino al 2025, ma anche un altro big è in attesa di un possibile incontro.

Roma, rinnovo lontano per il Faraone

Ha confermare la difficile trattativa tra la Roma ed El Shaarawy, per il rinnovo di contratto, ci pensa Baiocchini a Sky Sport 24: “El Shaarawy ha varie offerte sul tavolo, il rinnovo con la Roma ancora non arriva, per questo il giocatore potrebbe decidere di cambiare squadra.”