Fiorentina-West Ham, le ultimissime sulle formazioni

Sembrerebbe fatta la formazioni anti West Ham per Italiano. Il tecnico, nonostante le voci di mercato è concentrato letteralmente sulle sfida di Praga, e per vincerla si affida ai suoi uomini migliori, così come Moyes, che lancia dal 1′ l’ex rossonero Paquetà e Antonio.

PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Jovic. All. Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. Moyes.