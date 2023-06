Fiorentina-West Ham, probabili formazioni e dove vederla

Viola a Praga per conquistare la Conference

È il giorno della finale di UEFA Conference League: la Fiorentina di Italiano sfida il West Ham all’Eden Arena di Praga, questa sera alle 21. I viola tornano in una finale europea dopo 33 anni. Infatti, l’ultima apparizione della Fiorentina in un atto conclusivo di una grande competizione europea risale alla stagione 1989/1990, finale di Coppa UEFA (attuale Europa League) persa, nel doppio confronto con un totale di 3-1, contro la Juventus. Si tratta della quinta finale europea per i viola dopo la finale di Coppa Campioni 1956/1957 persa contro il Real Madrid, della finale di Coppa delle Coppe vinta contro i Rangers nella stagione 1960/1961, unico trofeo europeo della squadra di Firenze, della finale di Coppa delle Coppe della stagione successiva, 1961/1962, persa contro l’Atletico Madrid, e della già citata finale di Coppa UEFA contro i bianconeri. Il West Ham, invece, ha disputato due finali europee, entrambe in Coppe delle Coppe: stagione 1964/1965 vinta contro il Monaco 1860, e 1975/1976 persa contro l’Anderlecht a Bruxelles. Quella di Praga sarà la prima sfida europea tra i due club. Il match sarà visibile su DAZN, TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, in streaming su DAZN, Sky Go, tv8.it e Now.

Fiorentina-West Ham, probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

West Ham (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio.