Fiorentina-West Ham | Tutto quello che c’è da sapere

È arrivato il giorno che i tifosi della Fiorentina stavano aspettando da anni. Gli uomini di Italiano sfideranno il West Ham per provare a riportare un titolo a Firenze. Intanto noi, per prepararvi alla partita, abbiamo preparato qualche curiosità per farvi comprendere al meglio l’atmosfera che si respirerà a Praga.

Statistiche e Curiosità

1) La Fiorentina, esclusi i play-off giocati contro il Twente, ha sempre segnato almeno tre gol in questa Conference League nelle partite giocate lontano da Firenze.

2) Il club viola ha vinto il suo unico trofeo in competizioni UEFA nel 1961 quando vinse per un totale di 4-1 tra andata e ritorno con i Rangers.

3) La Fiorentina è l’unica squadra della storia a partecipare a tutte e quattro le finali delle principali competizioni UEFA per club. In caso di sconfitta potrebbe diventare anche l’unica società ad aver perso in ognuna di esse.

4) L’ultima finale giocata in Europa risale al 1990 quando i viola persero in Coppa UEFA contro la Juventus per 3-1.

5) La società viola ha fatto sapere che il Franchi sarà aperto ai tifosi per visionare con dei maxischermi il match dei propri giocatori.

6) Il West Ham di David Moyes ha vinto 11 partite su 12 in questa edizione della Conference League pareggiando solamente l’andata contro il Gent per 1-1 nei quarti di finale.

7) L’ultima volta che gli Hammers affrontarono una squadra italiana fu nella stagione 2006/07 quando persero per un totale di 4-0 tra andata e ritorno contro il Palermo nel primo turno di Europa League.

8) L’unica finale europea vinta dal West Ham risale al 1966 quando batté per 2-0 il Monaco 1860 in Coppa delle Coppe mentre la sua seconda e ultima finale la giocò sempre in Coppa delle Coppe nel 1976 ma in questo caso perse per 4-2 contro l’Anderlecht.