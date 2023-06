Lazio: per la fascia piace Parisi dell’Empoli I toscani piombano su Beruatto

La Lazio sulle tracce di Fabiano Parisi

La Lazio pur sempre senza Tare si muove sul mercato e per la fascia sinistra si punta il laterale sinistro dell’Empoli Fabiano Parisi, che proprio contro i biancocelesti ha chiuso la stagione calcistica 2022/23.

Già nello scorso Marzo, l’agente del giocatore Mario Giuffredi aveva dichiarato: “”“Si, Parisi è pronto per una grande squadra. Questa sarà la sua ultima stagione con l’Empoli. Potevamo già andare via questa estate, il suo percorso nel club è finito ed è giusto che il calciatore possa ambire a qualcosa di più importante”. Il Presidente Corsi è già all’opera ed ha preso contatto con l’entourage di Parisi, e la Lazio ad oggi sarebbe in vantaggio.

Ad Empoli invece , potrebbe andare nel ruolo di laterale sinistro quel Pietro Beruatto che ha giocato nelel ultime due stagioni a Pisa, ed è molto stimato dall’ambiente.