Napoli, De Laurentiis ha trovato il sostituto di Giuntoli

Il terremoto in casa Milan che ha portato al licenziamento di Massara e Maldini potrebbe avere risvolti positivi per un club di Serie A. Massara, infatti, potrebbe prendere il posto di Giuntoli come direttore sportivo del Napoli, qualora quest’ultimo andasse alla Juventus.

Napoli, De Laurentiis sa come sostituire Giuntoli

Dopo la vittoria dello scudetto, a Napoli cambieranno molte cose. Dalla prossima stagione il club partenopeo non avrà soltanto un nuovo allenatore, ma anche un nuovo direttore sportivo, dato l’imminente addio di Giuntoli. In virtù di ciò, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno, De Laurentiis potrebbe puntare su Massara per sostituirlo. Nel mentre, il presidente del Napoli sta portando avanti anche i colloqui per un nuovo allenatore, anche se per ora non sembra avere fretta.