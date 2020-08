Serie D, il Rieti Calcio riparte da Campolo e Tirelli: i dettagli

Serie D, il Rieti Calcio riparte da Campolo e Tirelli

Comincia a prendere forma e sostanza il Rieti Calcio edizione 2020-2021, la società del presidente Riccardo Curci ha messo a segno due colpi fondamentali per assicurarsi un campionato di Serie D di livello: Stefano Campolo per la panchina e Fabrizio Tirelli per il centrocampo. Vediamo i dettagli.

Rieti Calcio ecco Campolo

La società F.C. Rieti comunica di aver scelto il nuovo allenatore per la stagione sportiva 20/21. La conduzione tecnica sarà affidata a Stefano Campolo che oggi ha incontrato il presidente Riccardo Curci a Rieti. “La migliore scelta per il Rieti un profilo in grado di valorizzare i giovani e condividere, con entusiasmo, il progetto del F.C. Rieti in un momento di enorme difficoltà per il calcio in generale-dichiara Curci- Nell’incontro di oggi abbiamo affrontato come ripartire e come completare la squadra per affrontare l’imminente campionato di serie D. “Sono strafelice di lavorare in una piazza così importante e prestigiosa, ci aspetta un cammino importante” le prime parole di mister Campolo 42

anni che nei prossimi giorni si trasferirà in città per cominciare la preparazione e presentare la squadra e il suo staff.

Tirelli, giovani e infrastrutture

Ma non basta qui come detto il Rieti ha “riportato a casa” anche il volante della squadra Fabrizio Tirelli, regista classe 1990 lo scorso anno al Cassino. Da segnalare che il presidente Curci sta mettendo in piedi anche il settore giovanile, quest’anno ci sarà solo la Juniores ma l’obiettivo per il futuro è di coprire tutte le compagini in moda da fornire al progetto Campoli linfa vitale di sviluppo. Sviluppo che avverrà anche grazie a importanti investimenti nelle infrastrutture.