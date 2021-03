ATP Acapulco: Fognini batte Travaglia nel derby tutto azzurro. Musetti show contro Schwartzman

Fognini vince il derby azzurro con Travaglia

Fabio Fognini, n.17 Atp e n. 6 del seeding, si è aggiudicato per 7-5 6-2, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, il derby azzurro contro Stefano Travaglia, n.68 al mondo. Per il 33enne di Arma di Taggia si è trattato del primo successo sul 29enne di Ascoli Piceno che si era sempre imposto nelle due sfide precedenti, disputate al primo turno degli US Open nel 2017 e negli ottavi ad Umago nel 2019.

Al secondo turno affronterà Cameron Norrie, numero 61 del ranking Atp, che si è sbarazzato di Kozlov per 2-0.

La prima volta di Musetti con un top10

Lorenzo Musetti affronta e batte per la prima volta un top 10. Il tennista 19enne di Carrara, n.120 del circuito Atp, nel primo turno dell’Abierto Mexicano Telcel torneo sul cemento di Acapulco, ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman, n.9 Atp e terza testa di serie, col punteggio di 6-3 2-6 6-4 dopo due ore e 22 minuti.

Il 19enne di Ferrara ha dichiarato in conferenza stampa: “C’è molto lavoro, molto sacrificio e credo di avere le lacrime agli occhi. E’ stata la miglior partita che abbia mai giocato. Sono davvero orgoglioso di me stesso, ma ora lavorerò ancora di più e mi concentrerò sui prossimi match”.

Al secondo turno affronterà Tiafoe, numero 56 del ranking Atp, che ha battuto Nakashima per 2-1.

Atp Acapulco, gli altri risultati

Stefanos Tsistsipas (Gre, 1) b. Benoit Paire (Fra) 6-3 6-1

Milos Raonic (Can, 4) b. Tommy Paul (Usa) 7-6(6) 6-4

Grigor Dimitrov (Bul, 5) b. Adrian Mannarino 6-4 3-0 rit.

Casper Ruud (Nor, 8) b. Daniel Elahi Galan (Col) 6-4 6-1

Tallon Griekspoor (Ned) b. Denis Kudla (Usa) 7-6(4) 4-6 6-3

Miomir Kecmanovic (Srb) b. Feliciano Lopez (Esp) 6-4 6-4.

La cifra complessiva del torneo si attesta sugli 881.400 euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 90 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp.

PRIMO TURNO: 11.500€ (0 punti Atp)

SECONDO TURNO: 20.000€ (45 punti Atp)

QUARTI DI FINALE: 32.000€ (90 punti Atp)

SEMIFINALE: 47.000€ (180 punti Atp)

FINALE: 66.000€ (300 punti Atp)

VINCITORE: 89.265€ (500 punti Atp)