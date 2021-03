Addio a Strakosha, ancora nessun rinnovo con la Lazio

Thomas Strakosha lascerà la Lazio

Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, in scadenza di contratto nel giugno del 2022, non ha intenzione di rinnovare il contratto con la società biancoceleste. Con l’arrivo di Reina, il portiere albanese si è ritrovato ai margini, adesso vede il futuro lontano da Roma. La società di Lotito l’aveva acquistato con appena 75mila euro, adesso vale almeno 20 milioni.

L’addio a Strakosha apre a Montipò

Per l’albanese non è stato certo un bel periodo, nel momento migliore della sua carriera sono arrivati positività al Covid-19 e infortunio alla coscia e poi ginocchio. Questa stagione conta appena 8 presenze, il problema che ha subito al ginocchio non prevede operazione, ma riposo, questo terrà l’estremo difensore ancora un po’ lontano dal campo. Tra qualche settimana spegnerà le 26 candeline e il probabile addio a fine stagione in corso aprirà le porte ad un nuovo investimento in difesa. Si tratta di Lorenzo Montipò, classe 1995, portiere del Benevento. Cresciuto nelle giovanili del Novara, è approdato alla squadra sannita nella stagione 2018/19. Montipò è anche un giovane portiere della Nazionale Italiana Under 21. Un giovane promettente su cui la Lazio vorrà investire per il futuro, in vista anche di una rivoluzione in rosa che determinerà la partenza di molti giocatori.