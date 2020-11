Alla scoperta di Zalewski: il giovane trequartista della Roma

Nikola Zalewski è un giovane ragazzo classe 2002 che sta impressionando tutti con le sue giocate e i suoi gol, grazie ai quali la Roma è prima in campionato.

La storia del giovane numero 10 della Roma (maglia consegnata personalmente da mister Alberto De Rossi) inizia da Lomza, una piccola città vicino Varsavisa. Il padre nel 1989 si rifiuta di prestare servizio militare per il regime comunista. Una scelta che lo costringe a fuggire dal paese, dove viene considerato un disertore. La famiglia così, si trasferisce a Poli, un piccolo paese in provincia di Roma.

Il primo a notare le caratteristiche di Nikola è stato Bruno Conti, che chiese personalmente al padre di lasciarlo lì a Roma per iniziare a giocare per il club giallorosso. Il padre non se lo fece ripetere due volte e affittarono una casa vicino al centro sportivo di Trigoria.

Con la Polonia, il numero 10 giallorosso, ha già iniziato a vestire la maglia dell’U15, per proseguire con U16 e U17, giocando anche un ottimo mondiale U20. Mister Fonseca lo ha già convocato due volte in prima squadra contro Benevento e CSKA Sofia e sarà convocato anche per la partita contro il Cluj.

