Allenatori, le statistiche: una scelta sempre difficile

Allenatori statistiche: una scelta sempre difficile

Alcune società nella scelta dell’ allenatore puntano sull’ esperienza, magari perché hanno allestito una squadra giovane e vogliono trovare nella propria guida tecnica una figura di comandante, molto carismatica che possa accendere la tifoseria e centrare i traguardi prestabiliti. Altre squadre puntano su profili giovani, cercando un’ idea di calcio più moderna, più all’avanguardia, che sappia gestire i calciatori spesso coetanei.

Poi ci sono profili top, per club blasonati, riferendomi ai vari Klopp, Guardiola, Ancelotti, allenatori che qualsiasi squadra vorrebbe.

Se dovessi pensare ad un esempio di giovane allenatore esordiente, mi viene subito in mente Josep Guardiola, che all’ età di 37 anni viene scelto come allenatore del Barcellona. Tra la stagione 2008-2009 e 2011-2012 vincerà tutto e anche più volte.

D’ altro canto invece, per quanto riguarda gli allenatori più anziani, mi salta subito in mente Sir Alex Ferguson, coach longevo del Manchester Utd. Attualmente detiene ancora il record come allenatore più anziano ad aver vinto la Premier League, stagione 2012-2013 il mister scozzese aveva 71 anni nella sua ultima stagione sulla panchina dei Red Devils.

Allenatori statistiche: la situazione in Serie A e in Serie B

Giovani e anziani allenatori in Serie A

Ma diamo qualche dato, vediamo le società italiane su quali profili tecnici si sono rivolti. Partiamo con gli allenatori più giovani della nostra serie A.

1. Roberto De Zerbi – 40 anni, Sassuolo

2. Gennaro Gattuso – 42 anni, Napoli

3. Fabio Liverani – 43 anni, Lecce

4. Simone Inzaghi – 44 anni, Lazio

5. Roberto D’ Aversa – 44 anni, Parma

6. Moreno Longo – 44 anni, Torino

Tra i più anziani troviamo coach intramontabili che hanno dato molto al calcio italiano ed estero, con tante vittorie e traguardi storici raggiunti.

1. Claudio Ranieri – 68 anni, Sampdoria

2. Gian Piero Gasperini – 62 anni, Atalanta

3. Maurizio Sarri – 61 anni, Juventus

4. Walter Zenga – 59 anni, Cagliari

5. Giuseppe Iachini – 55 anni, Fiorentina

6. Stefano Pioli – 54 anni, Milan

Serie B, più anziani

Nella nostra serie B ci sono allenatori che hanno ricoperto ruoli di prestigio, anche in serie A o come commissario tecnico della nazionale e altri nomi in rampa di lancio per palcoscenici più importanti. Vediamo subito i più anziani.

1. Gian Piero Ventura – 72 anni, Salernitana

2. Fabrizio Castori – 65 anni, Trapani

3. Serse Cosmi – 61 anni, Perugia

4. Attilio Tesser – 61 ani, Pordenone

5. Pasquale Marino – 57 anni, Empoli

6. Roberto Venturato – 57 anni, Cittadella

Serie B, più giovani

1. Guillermo Abascal – 31 anni, Ascoli

2. Alessio Dionisi – 40 anni, Venezia

3. Roberto Occhiuzzi – 40 anni, Cosenza

4. Fabio Caserta – 41 anni, Juve Stabia

5. Vincenzo Italiano – 42 anni, Spezia

6. Nicola Legrottaglie – 43 anni, Pescara

Allenatori statistiche: la situazione in Europa

Europa

Nei maggiori campionati europei troviamo Roy Hodgson come tecnico più anziano,9 Agosto 1947, l’ inglese ha anche un passato in Italia con Inter e Udinese.

Il più giovane è l’ ormai affermato tecnico tedesco del Lipsia Julian Nagelsmann, 32 anni, nato il 23 Luglio 1987.

Serie A, chi ha vinto di più

Vincere il campionato è sempre molto difficile e per chi ci riesce è una grandissima soddisfazione, entrando di diritto nella storia del calcio italiano.

Stiliamo una breve classifica sugli allenatori più vincenti in serie A.

1. Giovanni Trapattoni – 7 titoli

2. Massimiliano Allegri – 6 titoli

3. Fabio Capello – 5 titoli

4. Marcello Lippi – 5 titoli

5. Carlo Carcano – 4 titoli

6. Hermann Felsner – 4 titoli

Premi in Italia

L’ attuale detentore del premio come miglior allenatore AIC del campionato italiano di serie A è Gian Piero Gasperini, tecnico dell’ Atalanta con cui ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League.

Il tecnico più premiato in assoluto è Massimiliano Allegri con 4 premi, di cui 1 vinto quando sedeva sulla panchina del Milan e 3 quando guidava la Juventus.

Subito dopo l’ allenatore livornese, troviamo a pari merito con 3 premi vinti, Marcello Lippi e Antonio Conte.

Premi in Europa.

In Europa il premio come miglior allenatore viene assegnato dall’ IFFHS e l’ attuale detentore è il tecnico tedesco del Liverpool , Jurgen Klopp.

L’ allenatore più premiato è lo “Special One” Josè Mourinho con 4 vittorie.

La prima edizione del premio, nel 1996, fu aggiudicata da Marcello Lippi, all’ epoca allenatore della Juventus. Diamo una rapida occhiata ai più premiati.

1. Josè Mourinho – 4 premi

2. Marcello Lippi – 2

3. Ottmar Hitzfeld – 2

4. Carlos Bianchi – 2

5. Alex Ferguson – 2

6. Carlo Ancelotti – 2

7. Josep Guardiola – 2

8. Zinedine Zidane – 2

Premi per C.T.

Dal 1996, esiste un premio il “miglior commissario tecnico dell’ anno IFFHS”, che incorona il miglior C.T.

L’ allenatore spagnolo Vicente Del Bosque con 4 premi è il più titolato, a seguire troviamo il tedesco Joachim Low.

In questa speciale premiazione dedicata ai commissari tecnici, troviamo nomi che hanno fatto la storia del calcio, oltre ai già citati e pluripremiati Del Bosque e Low. Marcello Lippi campione del mondo con l’ Italia nel 2006 e Otto Rehhagel nel 2004 dopo aver portato l’outsider Grecia sul tetto d’ Europa..

La prima edizione vide premiato il C.T. della Germania del 1996 Berti Vogts.

Trofei vinti

Prima si faceva riferimento a Pep Guardiola e il suo Barcellona, del balzare subito in mente al pensiero di un allenatore giovane vincente. Il motivo è semplice, lo spagnolo è l’ allenatore più giovane di tutti i tempi ad aver vinto la Champions League, 38 anni e 129 giorni nel 2009.

Ma nelle competizioni Uefa non è suo il primato, ma del portoghese Andrè Villas-Boas, che nel 2011 a 33 anni e 213 giorni vinse una Europa League con il Porto.

Troviamo posto anche per un italiano, Gianluca Vialli, nel 1998 a 33 anni e 308 giorni guidò il Chelsea alla vittoria della Coppa delle Coppe (penultima edizione della competizione).

Dall’ altro lato della medaglia abbiamo i più anziani ad aver vinto un trofeo, il record lo detiene il belga Raymond Goethals, 71 anni e 231 giorni, vincendo la Champions League con l’ Olympique Marsiglia nella stagione 1992 – 1993.

Il record di allenatore più anziano ad aver vinto la Coppa Uefa è di Mircea Lucescu che nel 2009 a 63 anni e 295 giorni vinse l’ ultima edizione della competizione alla guida dello Shakhtar Donetsk. Dalla stagione successiva si chiamerà Europa League.

Alla guida del Barcellona, nel 1997, Sir Bobby Robson diventerà l’ allenatore più anziano ad aver vinto la Coppa delle Coppe.