Altra tegola in casa Inter, Brozovic positivo al Covid

Brutte notizie per Antonio Conte, dopo l’amichevole Croazia Vs Turchia, il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic è risultato positivo al coronavirus. Sospiro di sollievo per l’altro interista Ivan Perisic negativo al test. L’altro croato positivo è Vida, sostituito però a fine primo tempo non appena arrivata la risposta dei tamponi. Dopo Bastoni, Nainggolan, Skriniar, Gagliardini, Radu, Young e Padelli, Marcelo Brozovic è l’ottavo giocare positivo della squadra di Antonio Conte.