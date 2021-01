Altro ko del Cagliari, Di Francesco: “Mi dispiace non aver ricambiato la fiducia”

Brutta sconfitta per il Cagliari a Genova

Il Cagliari vola a Genova per uno scontro salvezza contro i rossoblù. La gara finisce 1-0 per i padroni di casa e i sardi che si mettono in difficoltà da soli. Al momento il Cagliari è in 17^ posizione, piena zona retrocessione, con 14 punti. Girone d’andata chiuso in piena emergenza per la formazione dei Casteddu.

Di Francesco, confermata fiducia dalla società

Il tecnico della formazione sarda viene confermato, nonostante il momento difficile e i risultati che non arrivano, il presidente dei rossoblù conferma la fiducia all’allenatore. Il tecnico, dopo la sconfitta, dichiara: “Mi dispiace non aver ripagato la fiducia per il rinnovo, ma comunque abbiamo creato tanto. Non abbiamo fatto gol, è un momento negativo dove non gira. Dobbiamo cambiare questo trend. Per me è stato un motivo di orgoglio. Questo però non giustifica il momento, peccato il risultato ma mi auguro di poter ripagare la fiducia. Nella vita si viene apprezzati per quello che si porta. Avrei voluto i due attaccanti. Pavoletti veniva da un periodo di inattività lunga, si è fermato per un problema alla schiena anche se l’ho portato in panchina. Il troppo non fa mai bene. Il mercato? Valuteremo, anche in base a quello che ci proporranno”.