Ottavo successo consecutivo per gli Azzurri che si presentano ad Euro2020 in splendida forma e con il morale alle stelle

Italia-Repubblica Ceca, la cronaca del match

A Bologna una brillantissima Italia vince di misura contro la Repubblica Ceca grazie alle reti Immobile, Barella, Insigne e Berardi. Di fronte a mille tifosi, gli azzurri passano con 2 goal per tempo. L’Italia mette subito la partita sui binari giusti: al 23 minuto Ciro Immobile sfrutta una deviazione decisiva di Celutska per beffare Pavlenka, portando gli azzurri sull’1-0. Prima dell’intervallo, Niccolò Barella sfrutta un’altra deviazione, stavolta di Boril, che non lascia scampo al portiere ceco.

Al 21 minuto del secondo il 10 azzurro, Lorenzo Insigne, chiude la partita siglando il 3-0 nel giorno del suo 30° compleanno. Scrive il suo nome nella lista dei marcatori anche Domenico Berardi: Insigne fa scorrere per Domenico Berardi che arrivato in area di rigore calcia con una bellissima rasoiata e fa 4-0. Al 78 c’è spazio anche per l’esordio di Giacomo Raspadori (35° debuttante dell’era Mancini).

Le parole del C.T. dell’Italia

Roberto Mancini si gode l’ottava vittoria consecutiva, elogiando la sua Italia che vince e convince nell’ultimo test prima dell’Europeo:

“Abbiamo giocato bene e affrontato la partita nel modo giusto contro un’ottima squadra. All’inizio ci abbiamo messo qualche minuto a carburare, ma volevo vedere la squadra giocare così, è la mia Nazionale dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, credo possa essere una buona cosa. Insigne e Berardi spaccano le partite? Dobbiamo fare il nostro gioco. Siamo una squadra offensiva, dobbiamo attaccare e difendere quando c’è da difendere. Sarà importante la mentalità. Dobbiamo migliorare, siamo giovani e ci sono tanti punti di vista dove possiamo fare meglio. Fare un’amichevole così è però un buon segno. Ora stiamo insieme, stiamo bene e questo è importante”.

Italia Repubblica Ceca, il tabellino della gara

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (87′ Toloi), Bonucci, Chiellini (64′ Acerbi), Spinazzola (64′ Emerson); Barella, Jorginho (64′ Cristante), Locatelli; Berardi (77′ Chiesa), Immobile (77′ Raspadori), Insigne. All. Mancini

Repubblica Ceca (5-4-1): Pavlenka; Coufal, Brabec, Celustka (46′ Zima), Boril; Kral; Masopust (61′ Sevcik), Darida (81′ Sadilek), Barak (46′ Soucek), Jankto (61′ Vydra); Krmencík (46′ Schick). All. Šilhavý

Arbitro: Lionel Tschudi (SUI)

Marcatori: 23′ Immobile, 42′ Barella, 63′ Insigne, 74′ Berardi (I)