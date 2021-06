Ancelotti chiama Mbappe: “Con i giocatori forti si vince”

Ancelotti si tuffa sul mercato

Real Madrid, inizia l’era Ancelotti, alla seconda avventura sulla panchina delle merengues. Il tecnico ex Everton pensa al mercato e alza l’asticella, il sogno è Mbappe: ” “Voglio ringraziare il presidente e tutta la dirigenza che mi hanno voluto qui – ha detto durante la conferenza stampa di presentazione -. Sono molto felice di tornare, questa è casa mia e metterò tutte le mie energie per provare a ripetere ciò che abbiamo fatto insieme in passato. Ho grandi ricordi dei due anni trascorsi qui, non solo per i titoli, ma anche per i rapporti che si sono creati. So cosa significa allenare il Real Madrid, lo faccio con grande entusiasmo e tenterò di farlo al meglio delle mie possibilità”.