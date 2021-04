Anna Falchi si spoglia per festeggiare la sua Lazio

La Lazio batte il Milan 3 a 0, Anna Falchi decide di festeggiare… spogliandosi. Uno scatto in intimo dedicato alla sua Lazio e ai tifosi biancocelesti che mostra la showgirl in grande spolvero. Ecco la dedica: “Che partita stasera la mia Lazio! Tornato il ns Simone Inzaghi, leader e punto di riferimento per la squadra. Ed eccomi qui con #imieiattimi per festeggiare una bella vittoria dopo un’amara sconfitta. Ottimo @tucucorrea e fantastico,come sempre @ciroimmobile17 . 3 A ZITTI…. #sempreforzalazio @official_sslazio #annafalchi #laziomilan”