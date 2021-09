Gianmaria Antinolfi vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6

Dopo la puntata che andrà in onda stasera, la quarta di questa edizione del GF Vip, a quanto pare Gianmaria ha intenzione di lasciare la casa.

Una decisione la sua che arriva a seguito dei ripetuti scontri con Soleil e le parole pesanti che i due si sono scambiati.

Prima dell’ingresso in casa erano molti a sperare in un ritorno di fiamma tra i due che hanno vissuto molti tira e molla, ma così non è stato.

Gianmaria, tra l’altro, proprio ieri si è sottoposto – come alcuni suoi compagni di avventura – a rispondere ad alcune domande sui social. Una delle domande è stata particolarmente impertinente, chiedeva “Gianmaria, hai altri argomenti oltre a Soleil?”. Antinolfi ha risposto che sono proprio gli altri argomenti quelli che lui vorrebbe trattare.

La confessione di Gianmaria

La confessione di Gianmaria di voler abbandonare la casa è stata fatta ad Amedeo Goria, al quale ha detto anche di essere esausto psicologicamente. Ha detto di voler comunque partecipare alla puntata di stasera per chiarire la sua posizione e di voler lasciare poi la casa sabato.