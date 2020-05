Arjen Robben pronto a tornare in campo. Ecco con quale maglia

Era lo scorso agosto quando, l’ex Bayern Monaco, Arjen Robben aveva raccontato ai microfoni di Mundo Deportivo quanto fosse dura per lui la vita senza il calcio giocato:

“Ritirarmi è stata senza dubbio la decisione più difficile che abbia mai preso in carriera, ma come dico sempre: mai dire mai. Chissà cosa potrà accadere, forse fra un paio di mesi mi mancherà il campo e allora potrei tornare. Però, più passa il tempo e più diventa difficile. Non penso ci siano tante probabilità che possa tornare”.

Robben si rimette in gioco

A distanza di mesi Robben ha deciso che può dare ancora il suo contributo in campo e per lui si sono fatti avanti molti club, tra cui il Botafogo. A confermare tutto è stato il vicepresidente del club brasiliano, Ricardo Rotenberg, che ai microfoni di Globo Esporte racconta: “Gli ho parlato della nostra offerta ed era felice del nostro interesse. Ci sono due rischi: quello legato alla condizione fisica e quello legato all’appeal, dato che potrebbe guadagnare quattro volte di più in un’altra società”.