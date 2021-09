Arriva la linea ProRide di Celly dedicata agli amanti delle due ruote

Per utilizzare lo smartphone in sicurezza quando si viaggia su due ruote

RIDECASE è la soluzione ideale per chi vuole affrontare qualsiasi rotta in sella alla propria moto o al proprio scooter, avendo lo smartphone sempre a portata di mano per consultare mappe e percorsi e senza doversi preoccupare di perderlo o che subisca urti.

Grazie alla combinazione vincente di un morsetto removibile super resistente, facile da montare e pensato per garantire estrema stabilità del device, e della certificazione IP641 che rende la superficie resistente agli schizzi, RIDECASE può essere utilizzato in qualsiasi condizione atmosferica, anche quando si viene colti da una pioggia improvvisa, più frequenti con l’approssimarsi dell’autunno. E anche in pieno sole, la visiera parasole garantisce la massima visibilità dello smartphone alla guida.

Inoltre, la finestra in morbida plastica trasparente è compatibile con la funzione touch screen, per un utilizzo semplice e confortevole. Completa il look un design sottile e minimal, curato nei minimi dettagli.

La custodia per smartphone che si adatta ad ogni serbatoio

Celly ha pensato anche ai motociclisti: gli otto potenti magneti integrati nel supporto RIDEMAGNET gli consentono di ancorarsi perfettamente al serbatoio della moto, con una stabilità da 10 e lode. Anche in questo caso, l’accessorio è resistente all’acqua – con certificazione IP64 – ed è dotato di finestra trasparente compatibile con la funzione touch screen e la comoda visiera parasole, per viaggi on the road senza limiti.