Atalanta Cagliari, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la sosta per le nazionali tornano in campo Atalanta e Cagliari, entrambe reduci da pareggi nella scorsa giornata. I bergamaschi, in piena lotta per il quarto posto, devono guardarsi le spalle da una Juventus più agguerrita che mai, con Gasperini che si affiderà nuovamente a Muriel al centro dell’attacco, con Zapata inizialmente in panchina. I sardi sono invece in piena ripresa e gli ultimi risultati consentono di guardare con fiducia alla lotta salvezza con il quart’ultimo posto che dista solamente un punto.

Atalanta Cagliari, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Baselli, Marin, Grassi, Dalbert; Pereiro, Pavoletti

Atalanta Cagliari, i precedenti

In 27 scontri in serie A a Bergamo, l’Atalanta ne ha vinti 16 con 5 pareggi e 6 vittorie del Cagliari. Lo scorso anno i bergamaschi superarono gli ospiti con un rotondo 5-2 frutto dei gol di Muriel, Gomez, Pasalic, Zapata e Lammers con Godin e Joao Pedro a segnare per i rossoblu. Questo successo ha interrotto una striscia di 3 vittorie in trasferta consecutive del Cagliari: Oliva e un autorete di Pasalic firmarono il successo della stagione 19/20, Barella quello della stagione 18/19 e infine i gol di Pavoletti e Padoin valsero la vittoria nella stagione 17/18.

Atalanta Cagliari, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)