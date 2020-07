L’Atalanta si ferma a Verona

Solo un pareggio a Verona per l’Atalanta di Gasperini. Zapata porta avanti i nerazzurri, si prospetta una gara in discesa per i bergamaschi. Invece è il Verona con Pessina a trovare il pari. L’Atalanta spreca più volte il colpo del 2 a 1, il Verona regge e dopo l’Inter ferma anche l’Atalanta, applausi per i gialloblu.

Il tabellino

Reti: 50′ Zapata (A), 59′ Pessina (V)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter (82′ Lovato), Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic (73′ Dimarco); Zaccagni (46′ Borini), Pessina; Salcedo (73′ Di Carmine). All. Juric

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (69′ Caldara), Djimsiti; Hateboer, Freuler (79′ de Roon), Pasalic, Gosens (69′ Castagne); Malinovskyi (79′ Muriel), Gomez; Zapata. All. Gasperini

Ammoniti: Amrabat (V), Hateboer (A), Pessina (V), Toloi (A).