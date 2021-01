Atalanta, Gasperini: “Una grande spinta per noi”

L’Atalanta batte la Lazio e vola in semifinale

Al Gewiss Stadium va in scena Atalanta-Lazio. La gara finisce 3-2 e, nonostante siano rimasti in 10 uomini, i neroblù riescono a volare in semifinale.

Le parole del tecnico bergamasco a fine match

Al termine della bellissima gara di Bergamo arriva Gasperini ai microfoni di Rai Sport, dichiara: “E’ stata una gara avvincente, bellissima per certi aspetti. Siamo partii andando subito in vantaggio, poi sull’1-0 abbiamo smesso un po’ di giocare e la Lazio ha capovolto il risultato. Il secondo tempo è stato eccezionale da parte nostra. L’inferiorità numerica sembrava aver complicato tutto, poi li’ siamo venuti fuori con il rigore e con il rigore sbagliato. E’ chiaro che nei minuti finali è stata una esercitazione difensiva”. Lallenatore della Dea aggiunge: “Arrivare in semifinale è un ottimo traguardo, questa è una competizione che cerchiamo di affrontare al meglio delle nostre possibilità e arrivare il più lontano possibile. La gara di domenica in campionato? Le due squadre sono queste, ci potrebbe essere qualche giocatore diverso, però la mentalità e la struttura rimane invariata, quando si incontrano sono partite sempre ricche di gol. E’ chiaro che per noi questa vittoria è una grande spinta in vista di domenica. Abbiamo speso energie ma da qui a domenica le recupereremo tutte”