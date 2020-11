Ecco quindi le probabili formazioni di Atalanta-Inter

Inter in campo a Bergamo contro l’Atalanta dell’ex Gasperini. Una gara fondamentale per gli uomini di Conte, contro una squadra quella di Gasp reduce da uscite non entusiasmanti. Conte rilancia Sanchez in coppia con Lautaro Martinez, sulla destra probabile Darmian al posto diHakimi.

Le formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Ruggeri; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.