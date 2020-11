Tutto sulla sfida tra Inter e Atalanta, risultato, tabellino e highlights.

ATALANTA-INTER

Atalanta-Inter 1-1 in una partita valida per la 7/a giornata di Serie A. I gol al 58′ di Lautaro (I), al 79′ di Miranchuk (A). Un pari amaro per i nerazzurri di Conte, in vantaggio con Lautaro Martinez subisce il pari nel finale di gara.

IL TABELLINO

RETE: 58′ Lautaro, Miranchuk 78′

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi (72ì Lammers), Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic (60′ Pessina), Ruggeri (90′ Mojica); Gomez , Malinovskyi (59′ Miranchuk); Zapata (72′ Muriel). A disposizione: Rossi, Gollini, Sutalo, Mojica, Depaoli, Scalvini, Ilicic, Diallo. Allenatore: Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (82′ D’Ambrosio), Brozovic, Vidal (69′ Gagliardini), Young (82′ Hakimi); Barella; Sanchez (72′ Lukaku), Lautaro (72′ Perisic). A disposizione: Stankovic, Radu, Hakimi, Eriksen, Moretti, Nainggolan, Pinamonti. Allenatore: Conte

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: Lautaro, Djimsiti, De Vrij, Vidal

ATALANTA-INTER 1-1 Highlights