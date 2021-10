Atalanta-Lazio, risultato, tabellino e highlights

Pari in rimonta dell'Atalanta con la Lazio

Lazio, pareggio amaro con l’Atalanta

La Lazio di Sarri sfiora l’impresa a Bergamo, avanti 2 a 1 e con la vittoria in tasca, biancocelesti raggiungi al minuto 94 da De Roon. Un pareggio amaro per Immobile e compagni su un campo ostico come quello di Bergamo.

IL TABELLINO

ATALANTA-LAZIO 2-2

Atalanta (3-4-2-1): Musso 7; De Roon 6,5, Lovato 5,5 (22′ st Scalvini 6), Demiral 5; Zappacosta 6, Koopmeiners 6, Freuler 6, Maehle 5,5 (38′ st Piccoli sv); Ilicic 6 (22′ st Muriel 5,5), Pasalic 5,5 (14′ st Malinovskyi 6); Zapata 7. A disp.: Rossi, Sportiello, Pezzella, Miranchuk. All.: Gasperini 6,5

Lazio (4-3-3): Reina 6, Hysaj 5,5, Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Marusic 5,5; Milinkovic Savic 6, Cataldi 7 (32′ st Leiva 6), Luis Alberto 6 (23′ st Basic 6,5); Pedro 7, Immobile 7 (40′ st Muriqi sv), Felipe Anderson 5 (32′ st Moro 6). A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Radu, Lazzari. All.: Sarri 6

Arbitro: Guida

Marcatori: 18′ Pedro (L), 46′ pt Zapata (A), 29′ st Immobile (L), 49′ st De Roon (A)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Demiral (A), Reina (L), Leiva (L)

Espulsi: –

Note: –

Atalanta Lazio Highlights