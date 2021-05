Atalanta-Milan finisce 2-0 per i rossoneri che spedisco la Dea al quarto posto e si piazzano in seconda posizione. La formazione di Pioli conquista la qualificazione alla prossima Champions League.

Atalanta-Milan 0-2

Il Milan passa contro la Dea e spedisce Gasperini e la sua formazione dal secondo al quarto posto. Un finale inaspettato per i nerazzurri che però ottengono un posto in Champions League, così come il Milan. Il passo falso lo fa il Napoli pareggiando contro il Verona. Milan che chiude una delle sue ultime migliori stagioni al secondo posto con 79 punti.

Atalanta-Milan, Stefano Pioli: “Missione compiuta”

A fine gara, a Bergamo, Stefano Pioli parla ai microfoni di Sky Sport con tutto l’entusiasmo di un allenatore che ha appena chiuso un grande campionato. Pioli dichiara: “Missione compiuta. L’abbiamo meritata e lo abbiamo dimostrato. Questa squadra è stata ai vertici per tutto il campionato, quindi era giusto ma dovevamo dimostrarlo. Siamo stati bravissimi a sfruttare l’occasione, sono davvero emozionato e felice. Ringrazio il club che ci ha fatto lavorare nel migliore dei modi, il mio staff, i giocatori che hanno dato tutto e poi i tifosi, che anche oggi ci hanno dimostrato cosa significa il Milan”.

Elogi per i suoi ragazzi: “Io stasera devo parlare del collettivo, perché questo traguardo è soprattutto merito dei giocatori che hanno giocato meno. Non hanno mai perso la qualità e il ritmo del lavoro e ci hanno dato un grande aiuto, poi chiaro che Frank merita tutti i complimenti del mondo, ma è l’ambiente che ha fatto la differenza”.

Felice per il traguardo raggiunto dai suoi ragazzi, Pioli afferma: “Sono molto orgoglioso della crescita soprattutto mentale del gruppo. Questa è una squadra giovanissima che ha giocato metà campionato senza Ibra, vorrei vedere le altre squadre senza il loro campione per tutte quelle partite. Ora però è il momento di godercela, io ho sempre pensato positivo, ma ammetto che in settimana ho avuto paura di arrivare quinto dopo il campionato che abbiamo fatto. Adesso ce l’abbiamo fatta e godiamocela”.