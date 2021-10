Atalanta Milan: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Domenica sera, al Gewiss Stadium, un incrocio già cruciale

Dopo l’emozionante sfida dello scorso 23 maggio, in cui i rossoneri hanno conquistato l’accesso alla Champions League grazie al successo a Bergamo per 0-2, riecco l’incontro tra Atalanta e Milan.

I padroni di casa vengono da una solida vittoria contro lo Young Boys, battuti 1-0 con gol di Pessina, in Champions League; Europa più amara per il Milan, a cui è sfuggita la vittoria casalinga contro l’Atlético Madrid nei minuti finali (1-2).

Sentimenti dunque diversi per le due squadre, consapevoli però che questa sfida potrebbe già indirizzare la lotta ai vertici in modo rilevante: il Milan è infatti secondo in Serie A, con 16 punti e 0 sconfitte, dietro solamente al Napoli di Spalletti. inizio più complicato per la Dea, al momento settima, ma con soli 5 punti di distacco dai rossoneri e 2 vittorie nelle ultime 3 di campionato.

Atalanta Milan, i precedenti

Il bilancio storico della sfida è decisamente a favore del diavolo, con 66 vittorie su 127 gare, contro le sole 27 bergamasche (46, dunque, il totale dei pareggi).

Nelle ultime 5 stagioni, tuttavia, i testa a testa si rivelano piuttosto equilibrati: 4 successi nerazzurri, solo 2 invece quelli milanisti (entrambi lontani da San Siro), e 5 pareggi.

Atalanta Milan, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Il match sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma DAZN. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Dmeiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Mæhle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebic. All