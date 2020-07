Atalanta-Napoli, 2-0: decidono Pasalic e Gosens. Tabellino ed Highlights

Atalanta-Napoli Tabellino Highlights: finisce 2-0

Allo Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini piega il Napoli per 2-0. Primo tempo giocato decisamente sotto-ritmo dalle due squadre, da segnalare l’infortunio per il portiere del Napoli, Ospina, al 30′. L’estremo difensore colombiano rimane a terra per un grosso taglio alla testa dopo uno scontro di gioco con Caldara. Al suo posto il classe ’97 Meret. Secondo tempo che inizia subito in discesa per i narazzurri che al ’47 passano grazie al goal di Pasalic che di testa trafigge Meret. Raddopio al 55′ ad opera di Gosens, nono goal in campionato per l’esterno tedesco. Al ’80 goal annullato a Milik per offside.

Atalanta-Napoli Tabellino Highlights

Gol: 47′ Pasalic, 56′ Gosens

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara (72′ Palomino), Djimsiti (81′ Hateboer); Castagne, De Roon, Freuler Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina (29′ Meret); Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano (72′ Callejon), Mertens (57′ Milik), Insigne (57′ Lozano). All. Gattuso

Ammoniti: Mario Rui, Toloi