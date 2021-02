Atalanta Real Madrid, formazioni e dove vederla in tv

Tutto pronto per Atalanta Real Madrid, le probabili formazioni

I nerazzurri di Gasperini ospitano il Real Madrid di Zidane, spagnoli in formazione rimaneggiata causa covid e infortuni. L’Atalanta sogna l’impresa, in attacco spazio alla coppia Muriel-Zapata. Il Real Madrid si affida a Mariano e Vinicius. Zidane non può sbagliare, nel mirino della critica causa risultati deludenti soprattutto in campionato, i blancos si giocano parte della stagione contro l’Atalanta, fallire anche in Europa significherebbe rivoluzione in casa delle merengues.

Atalanta realtà del calcio italiano

L’Atalanta è ormai una realtà del calcio italiano, i nerazzurri disegnano gioco, ed anche senza il Papu Gomez passato al Siviglia, continuano a confermarsi tra le realtà del calcio italiano. Già la scorsa stagione i nerazzurri sfiorarono l’impresa arrivando vicinissimi alla finale Champions, confermarsi è il grande sogno. In campionato la formazione di Gasperini si conferma nelle zone nobili della classifica, tra le pretendenti ad occupare uno dei primi quattro posti che significherebbe Champions anche il prossimo anno.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA – REAL MADRID

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Vinicius. All. Zidane.

Arbitro: Stieler (Germania), assistenti Gittelmann e Beitinger, Scharer quarto uomo, Dankert e Osmers al Var.

Atalanta-Real Madrid in tv su Sky

(dalle ore 21 in diretta tv su Sky Sport Uno e 252)

Ore 21.00, Diretta Gol – SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

Ore 21.00, Atalanta-Real Madrid – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Ore 21.00, Borussia M’Gladbach-Real Madrid – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Le gare trasmesse da Sky saranno visibili anche su NOW TV e in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go, mentre le gare trasmesse da Mediaset si potranno vedere anche in diretta streaming in chiaro su Mediaset Play.

IL PALMARES DEL REAL MADRID IN EUROPA

Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 13 (record)

1955-1956; 1956-1957; 1957-1958; 1958-1959; 1959-1960; 1965-1966; 1997-1998; 1999-2000; 2001-2002; 2013-2014 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018

Coppa UEFA: 2

1984-1985; 1985-1986

Supercoppa UEFA: 4

2002; 2014; 2016; 2017