Atalanta Sassuolo, risultato, tabellino e highlights (5-1) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Atalanta e Sassuolo

Atalanta Sassuolo

L’Atalanta batte 5-1 il Sassuolo in un match della 15/a giornata di Serie A disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. In gol per i nerazzurri Zapata, autore di una doppietta all’11’ e al 49′, Pessina al 45′, Gosens al 57′ e Muriel al 68′; di Chiriches al 75′ la rete della bandiera per gli emiliani. In classifica la Dea sale al sesto posto a quota 25, un punto in meno dei neroverdi quinti, con una partita da recuperare.

Atalanta Sassuolo 5-1 tabellino e highlights

MARCATORI: 11′ e 49′ Zapata, 45′ Pessina, 57′ Gosens (A), Muriel 65′ (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina (62′ Muriel), Zapata, Ilicic (62′ Malinovskyi). A disp: Sportiello, Rossi, Caldara, Sutalo, Depaoli, Mojica, Ruggeri, Miranchuk, Lammers. All. Gian Piero Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez (56′ Obiang), Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo (56′ Defrel). A disp: Pegolo; Ayhan, Rogerio, Peluso, Toljan, Bourabia, Magnanelli, Schiappacasse, Haraslin, Raspadori. All. Roberto De Zerbi

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli

NOTE: AMMONITI: Hateboer, Romero (A); Chiriches (S)