Atalanta-Torino, Gasperini: “Siamo calati tantissimo”

Atalanta-Torino, dal 3-0 al 3-3

L’Atalanta, con la testa già alla semifinale di Coppa Italia, tonfa in Serie A. Dopo 40 minuti di alto livello, dove domina il Toro segnando 3 gol, si fa raggiungere dai Granata. Il risultato finale è un rocambolesco 3-3.

Gasperini: “Ci è mancata freschezza”

A fine gara arriva Gasperini che, nella conferenza stampa pre-match, aveva già avvisato che la priorità sarebbe stata la gara contro il Napoli, prevista per il 10 febbraio. Per i bergamaschi la semifinale di coppa è importante, potrebbe far accedere i nerazzurri alla finale. Gasperini dichiara: “Sono stati 10′ finali di primo tempo dove sembrava quasi ci fossimo fermati, credo che alla base ci sia tanta stanchezza. Nel secondo tempo avevamo gli spazi per far gol ma ci è mancata la freschezza, forse non abbiamo recuperato bene da Napoli. Siamo andati in vantaggio subito, siamo calati tantissimo e dobbiamo recuperare bene. Facciamo fatica ad avere continuità, giochiamo sempre con gli stessi in difesa e facciamo un po’ di fatica. In certi momenti con il Milan anche in 10 siamo stati molto solidi. Oggi era difficile e abbiamo fatto degli errori in un momento dove la partita stava andando bene. Il primo tempo si era chiuso 3-2 senza che il Torino tirasse in porta”. Il tecnico della Dea ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del prossimo impegno in Champions League, contro il Real, ha affermato: “Abbiamo saputo che Ramos non ci sarà perché infortunato, non è che possiamo gioire perché un giocatore si fa male. Non stiamo pensando al Real Madrid. Oggi sicuramente abbiamo delle colpe su questo risultato, nel secondo tempo non abbiamo mai subito ma è chiaro che se rimetti in gara il Torino può arrivare il pareggio”.