Tennis, ATP Acapulco: Lorenzo Musetti supera il secondo turno. Eliminato invece Fabio Fognini.

Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale dell”Abierto Mexicano Telcel’, torneo ATP 500 che si sta disputando sul cemento di Acapulco in Messico. Il 19enne di Carrara, n.120 del ranking ATP, ha eliminato al tie-break del terzo set lo statunitense Frances Tiafoe (n.56) per 2-6 6-3 7-6 (7-1).

Al prossimo turno affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, n.16 ATP e quinta testa di serie.

Il tennista azzurro, parlando del match appena disputato, ha dichiarato in conferenza stampa: “La partenza è stata in salita, perché lui ha iniziato a rispondere in modo incredibile sin dal primo game, sempre profondo, sempre in campo, mi ha messo molta pressione. Perdere quel gioco è stato come un pugno per me. Poi dopo qualche game ho rialzato la testa, cercando di giocare come piace a me: prima stavo subendo troppo, servivo male. Lui ha dei momenti in cui gioca con un’intensità pazzesca. Nel terzo set poi tutti e due abbiamo giocato al meglio, è stata una partita combattutissima. Ho sfruttato anche la rabbia di un paio di chiamate che ritenevo ingiuste per trovare il contro-break. Ho provato a rimanere lì ad ogni punto e alla fine l’ho portata a casa con il cuore e con Simone (ndr coach Tartarini) al mio fianco”.

Esce di scena invece ad Acapulco Fabio Fognini. Il 33enne ligure, numero 17 ATP e numero 6 del seeding, dopo aver vinto all’esordio il derby azzurro con Travaglia, numero 68 ATP, ha ceduto con il punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e 41 minuti di partita, al britannico Cameron Norrie, numero 61 del ranking ATP.

Atp Acapulco, gli altri risultati

Koepfer (Ger) b. Raonic (Can) 6-4 6-2

Auger-Aliassime (Can) b. Korda (Usa) 6-3 6-4

Dimitrov (Bul) b. Kecmanovic (Srb) 6-4 6-2

Ruud (Nor) b. Griekspoor (Ned) 4-6 6-3 7-6

Zverev (Ger) b. Djere (Srb) 6-4 6-3

Tsitsipas (Gre) b. Isner (Usa) 6-3 6-2