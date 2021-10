Atp e Wta Finals: qualificati e favoriti dei tornei finali del 2021

Per chi ama il tennis il mese di novembre è un momento magico: è proprio alla fine dell’anno infatti che si giocano le ATP Finals il torneo tennistico più importante dell’anno, valido per il Grande Slam.

Agli ATP lo spettacolo è assicurato, partecipano infatti alla competizione soltanto gli otto migliori tennisti dell’anno, motivati non soltanto dal prestigio del torneo ma anche dalla possibilità di conquistare punti preziosi per il ranking, che permettono di affrontare l’anno seguente con un punteggio favorevoli: il vincitore infatti può guadagnare fino a 1500 punti utili.

E non solo i punteggi sono ghiotti, se pensiamo che la partecipazione agli ATP Finals frutta già di per sé ben 200.000 dollari e chi si aggiudica il torneo può arrivare a più di un milione di dollari.

A qualificarsi per il torneo 2021 sono stati finora Novak Djokovic con 8.370 punti, Daniil Medvedev con 6.380 punti, Stefanos Tsitsipas con 5.470 punti, Alexander Zverev con 4.915 punti, ancora in corsa invece Andrey Rublev con 4.120 punti e Matteo Berrettini con 3.955 punti. Con il ritiro di Nadal si sono riaccese le speranze dell’italiano Sinner di qualificarsi, ma al momento in cui scriviamo i giochi per gli ultimi due sono ancora del tutto aperti.

Per scoprire quali sono i grandi favoriti di questa edizione che, lo ricordiamo, si giocherà a Torino dal 14 al 21 novembre potremo consultare a breve le quote scommesse collegate ma se nel frattempo vogliamo farci un’idea di chi potrebbe approdare alla finale possiamo sbirciare i pronostici di vittoria per il torneo di Indian Wells

Buone notizie anche per le WTA , la versione al femminile del torneo, che dopo essere stato annullato nel 2020 e già rimandato nel corso di quest’anno, si terrà come previsto per la gioia degli appassionati anche se con una sede diversa, in questo caso a Guadalajara.

La numero 1 al mondo Ashleigh Barty si è qualificata per le finali in Messico insieme ad Aryna Sabalenka e Barbora Krejcikova. Ancora in attesa invece Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Maria Sakkari, l’ormai famosissima Naomi Osaka e la spagnola Garbine Muguruza.

Se guardiamo alle quote scommesse i pronostici sono ancora apertissimi, proprio perché le qualificazioni sono ancora lontane dall’essere scolpite nella pietra.

Non ci resta che attendere quello che è uno degli appuntamenti più emozionanti del tennis mondiale, che saprà regalarci attimi indimenticabili!