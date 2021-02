Termina nei quarti di finale il percorso di Lorenzo Sonego nell’Atp 250 di Montpellier 2021. L’azzurro è stato sconfitto in due set da David Goffin, con un duplice 6-4 dopo un’ora e ventisette minuti di gioco.

Nel primo set è stata decisiva la partenza a rilento del torinese, che ha avuto bisogno di un game di riscaldamento per affinare la battuta. Dal 30-15 con servizio ha subito un duro parziale negativo e ceduto subito la battuta al rivale. Goffin, forte del vantaggio, non ha sbagliato più nulla nei suoi turni di battuta e concesso una sola chance a Sonego, sul 3-2: palla break annullata.

La seconda frazione ha visto Sonego portarsi sul 2-0, ma Goffin ha reagito immediatamente, recuperando il break. Pareggio nel gioco numero quattro (2-2). Grande quinto gioco per il torinese, chiuso con uno smash vincente dopo un eccellente serve & volley. Combattuto il sesto gioco (40-40 dal 40-15 Goffin), ma alla fine è stato il fiammingo a farlo suo (3-3). Break del belga nel fatidico settimo game con risposta sulla riga e diritto in rete dell’azzurro (3-4). Goffin è quindi salito sul 5-3 sfruttando anche qualche errore di troppo del torinese, falloso soprattutto con il diritto. Sonego vince il game numero nove dopo aver annullato un match point. Goffin, però, non trema al servizio e chiude 6-4 6-4 dopo 1 ora e 27 minuti.

Troveremo di nuovo Sonego all’ATP 500 di Rotterdam, torneo olandese che andrà in scena dal 1 al 7 marzo.

Jannik Sinner non sarà al via dell’ATP 500 di Rotterdam. E’ arrivato pochi minuti fa, infatti, il forfait dell’altoatesino, che l’anno scorso era arrivato fino ai quarti di finale in quel dell’Ahoy Arena. Il numero 34 del ranking ATP, due giorni fa, ha perso al primo turno dell’ATP 250 di Montpellier contro lo sloveno Aljaz Bedene. Sul 2-2 del tie-break finale, Sinner aveva mostrato chiari segni di un problema alla parte bassa della schiena, che lo ha costretto, al cambio di campo e sotto 2-4, a chiamare un medical time out.