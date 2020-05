Il mio nome è Ayrton e faccio il Pilota: 26 anni senza Senna

Ayrton Senna se n’è andato il 1 Maggio 1994

“Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota” recitava il compianto Lucio Dalla in una della sue canzoni più belle in assoluto, un sussurro di rabbia e di Amore in memorie e in onore di Ayrton Senna Da Silva il grande pilota brasiliano, forse il più grande in assoluto, Campione del Mondo di Formula Uno nel 1988 nel 1990 e nel 1991. Senna ha perso la vita proprio in Italia, anzi in Emilia Romagna, e proprio a Bologna, a due passi da casa del cantautore il 1 Maggio del 1994, in seguito alle ferite riportate nel tragico incidente nel quale incappò sul circuito di Imola nel Gran Premio di San Marino. Sono passati 26 anni e noi di sportpaper oggi gli rendiamo questo piccolo omaggio

Il mio nome è Ayrton, il testo e il video della canzone

“Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota

e corro veloce per la mia strada

anche se non è più la stessa strada

anche se non è più la stessa cosa

anche se qui non ci sono piloti

anche se qui non ci sono bandiere

anche se qui non ci sono sigarette e birra

che pagano per continuare

per continuare poi che cosa

per sponsorizzare in realtà che cosa.

E come uomo io ci ho messo degli anni

a capire che la colpa era anche mia

a capire che ero stato un poco anch’io

e ho capito che era tutto finto

ho capito che un vincitore vale quanto un vinto

ho capito che la gente amava me

potevo fare qualcosa

dovevo cambiare qualche cosa.

E ho deciso una notte di maggio

in una terra di sognatori

ho deciso che toccava forse a me

e ho capito che Dio mi aveva dato

il potere di far tornare indietro il mondo

rimbalzando nella curva insieme a me

mi ha detto “chiudi gli occhi e riposa”

e io ho chiuso gli occhi.

Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota

e corro veloce per la mia strada

anche se non è più la stessa strada

anche se non è più la stessa cosa

anche se qui non ci sono i piloti

anche se qui non ci sono bandiere

anche se forse non è servito a niente

tanto il circo cambierà città

tu mi hai detto “chiudi gli occhi e riposa”

e io adesso chiudo gli occhi…” (Lucio Dalla)

Chi era Ayrton Senna

Ayrton Senna da Silva era nato a San Paolo in Brasile il 21 marzo 1960 ed è morto all’Ospedale di Bologna dove fu trasportato dopo l’incidente di Imola il 1 maggio 1994. E’considerato uno dei piloti di Formula 1 più forti di tutti i tempi, coniugava la capacità di portare al limite la sua formula 1 con una grande sensibilità nella messa a punto e nella scelta degli pneumatici. Particolarmente veloce sul giro in prova, Senna è stato il pilota, dopo Juan Manuel Fangio, Jim Clark ed Alberto Ascari, ad avere ottenuto più pole position in rapporto ai Gran Premi disputati, ed è il quinto pilota in classifica per numero di vittorie (41) dietro a Michael Schumacher (91), Lewis Hamilton (54 al 2017), Alain Prost (51), e Sebastian Vettel (44 al 2017).

Qualche numero di Ayrton Senna

Ayrton Senna ha partecipato a 161 Gran Premi di Formula 1, cogliendo, come detto 41 vittorie (35 con la McLaren e 6 con la Lotus), 65 pole position (46 in McLaren, 16 in Lotus e 3 in Williams), 19 giri più veloci (15 in McLaren, 3 in Lotus e 1 con la Toleman), 610 punti iridati validi (su 614 totali). È partito per 87 volte in prima fila e ha ottenuto 96 piazzamenti a punti, 80 dei quali sul podio, percorrendo 13672 km al comando di una corsa, vale a dire 2931 giri.