Bakayoko nostalgico: vorrebbe tornare al Milan

Tiemoué Bakayoko, attualmente in prestito al Monaco, sogna un ritorno in Serie A

Il centrocampista classe 1994 lo scorso anno arrivò al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. La società di via Aldo Rossi, nonostante le ottime prestazioni del giocatore, non esercitò il diritto di riscatto rispedendolo al Chelsea che quest'anno lo ha girato al Monaco. Molto probabilmente l'avventura di Bakayoko in Francia terminerà a Giugno per fare ritorno, per l'ennesima volta, ai Blues.

In questi mesi il francese non ha mai nascosto un ritorno in Serie A al Milan. Il sogno di Bakayoko però potrebbe frantumarsi qualora alla guida del Milan arrivasse il tedesco Rangnick che preferisce esborsi contenuti per giovani talenti.