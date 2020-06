Balotelli, il Brescia lo mette alla porta

Nuovi guai per Mario Balotelli, il Brescia ha deciso di agire per vie legali per la rescissione anticipata del contratto che lega l’attaccante alle rondinelle. Un’altra stagione da dimenticare per l’attaccante bresciano, a 30 nuova occasione buttata alle ortiche e il compito di ripartire da zero. Il patron del Brescia Massimo Cellino parla di ‘scommessa persa’, un peccato per Balotelli e per il calcio italiano.