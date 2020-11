Mario Balotelli e Selvaggia Roma a duello, lo scontro continua via social.

Selvaggia Roma continua ad affermare che tra lei ed Enock ci sarebbe stato un bacio, in trasmissione botta e risposta tra lei ed il fratello di Mario Balotelli oltre che con la ragazza di quest’ultimo. Ma la polemica continua anche via social. Selvaggia Roma è infatti sbottata: “Tu mi dici che cerco visibilità e io ti do della cornuta! Va bene tutto, ma le bastonate no! Passo per pazza, che dice cavolate! E tu Enock, lo sai che tuo fratello mi ha mandato dei messaggi: “mi raccomando, fai la brava”. Cosa voleva dire?”, ma Enock – come riporta golssip – è lapidario: “Fermati qui e non tirare in mezzo altre persone. Ne riparleremo fuori!”. Mario Balotelli ha commentato pubblicando il fotogramma di Enock e Giorgia con un grande cuore sui social prendendo in giro Selvaggia: “Mi sa che ha baciato pure me!” e tante emoticon sorridenti.