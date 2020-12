Balotelli, la risposta a Dayane Mello è inattesa

Dayane Mello parla di un Balotelli romantico, capace di regalarle 100 rose e di prenotare un ristorante solo per loro due, ma l’attaccante del Monza…dice no.

Queste le recenti parole di Dayane Mello, concorrente del GF Vip: “Una volta mi ha fatto trovare un centinaio di rose rosse in macchina e ha prenotato un ristorante solo per noi, con un tavolo in mezzo al ristorante, solo noi due. Abbiamo cenato, ci eravamo incontrati tre o quattro volte. Poi le rose che ho trovato in macchina quando siamo usciti. È molto romantico.” Le parole riportate dal Sun non sembrano esser veritiere, almeno secondo Mario Balotelli che su social le etichetta come.. fake news.