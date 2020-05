Il Barcellona non molla la presa, vuole Lautaro Martinez

Il futuro di Lautaro Martinez inizia a tingersi di blaugrana – Sembra sempre più netta la volontà del Barcellona di regalarsi Lautaro Martinez. L’obiettivo è accontentare Messi portando in Spagna il compagno di nazionale. Ecco la super offerta pronta per l’Inter per accontentare i nerazzurri e strappare il si a Marotta e Zhang. Ecco ciò che riporta oggi la Gazzetta dello Sport: 80 milioni più il cartellino di Semedo, Firpo e Todibo. Il no di Marotta (l’Inter è interessata ad altri profili dei catalani, come Arthur). Un’offerta che non sembra poter convincere il ds dei nerazzurri, interessati ad Arthur e soprattutto alla parte cash da reinvestire sul mercato. Si attendono nuovi aggiornamenti.